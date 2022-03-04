Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: BBC Rusça Servisi dahil bazı haber sitelerine Rusya'da erişim engeli - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: BBC Rusça Servisi dahil bazı haber sitelerine Rusya'da erişim engeli

04.03.2022 15:33
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: BBC Rusça Servisi dahil bazı haber sitelerine Rusya'da erişim engeli

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, karara gerekçe olarak "sahte haber yaymayı suç sayan" bir kanunu gösterdi.

Rusya'da, BBC Rusça Servisi dahil bazı haber sitelerine erişim engeli getirildi. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, karara gerekçe olarak "sahte haber yaymayı suç sayan" bir kanunu gösterdi. Rus devletine bağlı haber ajansı RIA'ya göre BBC Rusça Servisi'nin yanı sıra Deutsche Welle, Meduza ve Radio Liberty adlı yayın kuruluşlarına erişim de kısıtlandı.

Rusya parlamentosu, silahlı kuvvetlerle ilgili "sahte bilgi yaymanın suç sayıldığı" yeni bir yasayı onaylamıştı.

Kremlin, Ukrayna'nın işgalinin "işgal" ya da "savaş" olarak tanımlanmasına karşı çıkıyor, onun yerine "özel askeri harekât" denmesini istiyor. Son yasa kapsamında erişim engeli getirilen yayın kuruluşlarında da bu ifadelere dikkat ediliyor.

BBC sözcüsü, "Doğru, bağımsız bilgiye erişim temel bir insan hakkıdır ve her hafta BBC News'a güvenen milyonlarca kişinin olduğu Rusya'da da halk bu hakkı kullanmalıdır. BBC News'u Rusya'da ve dünyanın geri kalanında erişilebilir hale getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana rekor sayıda kişi, güncel bilgiye erişebilmek için BBC Rusça Servisi'nin internet sitesini takip etti.

Perşembe günü, Rusya'da kalan son bağımsız medya kuruluşlarından olan TV Rain de işgali haberleştirme şekli nedeniyle maruz kaldığı baskılar sonucu yayınını durdurmuştu.

Kanal, son programında çalışanların stüdyodan çıkıp gidişini de canlı yayında göstermişti.

Rusya'nın telekomünikasyon düzenleyicisi, Rain TV'yi, "radikal fikirler yayma, Rus vatandaşlarına yönelik istismar, kamu sükûneti ve güvenliğine büyük zarar verme ve protestolara teşvik etmekle" suçladı.

Çalışanlar stüdyoyu terk ederken kanalın kurucularından Natalia Sindeyeva, "Savaşa hayır" dedi.

Ardından kanalda Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi'nden sahneler yayına girdi.

Bale, Sovyetler Birliği döneminde televizyon yayınlarında liderler öldüğünde gösterime girerdi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına giden süreçte yaşanan darbe sırasında da televizyonda gösterilmişti.

Rain TV Genel Yayın Yönetmeni Tikhon Dzyadko, Çarşamba günü Rusya'dan "güvenliğiyle ilgili endişeleri olduğu gerekçesiyle" ayrıldığını duyurdu.

Echo of Moscow isimli radyo kanalı da Salı günü yayınını durdurdu. Perşembe günü de yönetim kurulu tarafından tamamen kapatılmasına karar verildi. Öncesinde radyo kanalında Ukrayna'dan işgali anlatan tanıklıklara ve sivillerin röportajlarına yer verilmişti.

Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı ise birçok uluslararası yayın kuruluşuna göre savaşı çok daha farklı anlatıyor.

Gazetecilere ve bağımsız yayın kuruluşlarına yönelik baskı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları devreye sokmasının ardından geldi. Şu an Rus rublesi tarihinde görmediği kadar düşük düzeyde ve Rusya vatandaşlarının birikimleri de büyük miktarda azaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise son açıklamasında Ukrayna'daki operasyonların "planlandığı gibi gittiğini" söylemişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: BBC Rusça Servisi dahil bazı haber sitelerine Rusya'da erişim engeli
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Ukrayna, Rusya, İşgal, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: BBC Rusça Servisi dahil bazı haber sitelerine Rusya'da erişim engeli - Son Dakika

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