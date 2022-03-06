Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Mariupol'de insani geçiş için yeniden ateşkes ilan edildi - Son Dakika

Cumartesi günü ateşkes ihlalleriyle kesintiye uğrayan tahliyeler yarıda kalınca, bugün Mariupol'de bir kez daha geçici ateşkes ilan edildi. Yerel saatle sabah 10'da başlayan ateşkesin akşam saat 21:00'e kadar sürmesi planlanıyor.

Mariupol Kent Konseyi'nin verdiği bilgiye göre kentteki siviller yerel saatle 12'den (10:00 GMT) itibaren tahliye edilebilecek.

Benzer bir plan Cumartesi günü de duyurulmuş; Mariupol ve Volnovakha şehirlerinde geçici ateşkes ilan edilmişti. Ancak bombardımanın ateşkes ilanından kısa bir süre sonra, yaklaşık 30 dakika içinde yeniden başlamasıyla tahliyeler durmuştu.

Cumartesi günkü geçici ateşkesleri Rusya Savunma Bakanlığı ilan etmiş; Ukrayna ile yapılan anlaşma gereği insanların şehri terk etmesine izin vereceklerini; insani koridorların açılacağını duyurmuştu. Ardından başlayan bombardıman için iki taraf birbirini suçladı.

Mariupol'de belirlenen üç noktadan kalkacak otobüslerle sivillerin Zapozijya'ya götürüleceği, özel araçların da otobüslerin ardından giderek şehri terk edebileceği, kent konseyi tarafından duyuruldu. Tahliyeleri Kızılhaç organize edecek. Şehirden çıkan özel araçların tüm koltuklarının doldurulması istenecek.

Tahliyelerin bir süre önce başlamış olması gerekiyor ancak BBC, şu ana kadar otobüslerin ve diğer araçların şehrin dışına doğru harekete geçip geçmediğini teyit edemedi.

Sumi ve Mariupol'daki durum 'insani felaketin eşiğinde'

Ukrayna hükümetinin danışmanlarından Vadim Denisenko, geçici ateşkes ilanından hemen önce Ukrayna-24 TV'de çıktığı yayında, Sumi bölgesinde ve Mariupol şehrindeki durumun "insani felaketin eşiğinde" olduğunu söyledi.

Sumi bölgesindeki Akturka ve Trostianets'te elektrik ve su kesintileri olduğunu belirten Denisenko, Cumartesi gecesi bombardımanın nispeten hafiflediğini de söyledi.

Ne olmuştu?

Cumartesi günü duyurulan geçici ateşkesin ardından 30 dakika içinde bombardıman yeniden başladı.

BBC'nin Ukrayna'daki muhabiri Joel Gunter, Mariupol şehrinden gelen haberlere göre Rusya'nın ateşkese uymadığını ve şehrin saldırı altında olduğunu aktardı.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Rusya bizi bombalamaya ve silah kullanmaya devam ediyor, bu delilik" dedi.

Orlov, "Mariupol'da bir ateşkes yok, vatandaşlarımız kaçmaya hazır ancak saldırıdan ötürü bunu gerçekleştiremiyor" ifadesini kullandı.

Mariupol şehir konseyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada insani koridorun sona erdiği Zaporizhzhia bölgesinde çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise attığı tweet'te Rusya'yı ateşkesi delmekle suçlayarak uluslararası toplumu kınamaya davet etti.

Ukrayna tarafının açıklamalarına karşıt olarak Rusya Savunma Bakanlığı geçici ateşkesin 'Ukraynalı milliyetçiler' yüzünden hayata geçirilemediğini iddia etti.

Rusya'nın Ria haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı milliyetçilerin vatandaşların şehirleri terk etmesini engellediğini ve insani koridorları kuran Rus güçlerine atış açıldığını öne sürdü.

BM: Ukrayna'yı 1,5 milyon kişi terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, işgalin başından bu yana 10 gün içinde Ukrayna'yı bir buçuk milyon kişinin terk ettiğini; bu kişilerinin çoğunun komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.

Bu durum, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en hızlı gelişen göçmen akını olarak değerlendiriliyor.