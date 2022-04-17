Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Mariupol açıklaması - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Mariupol açıklaması

17.04.2022 11:02
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Mariupol açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'da kenti savunan yabancı paralı askerlere, Ukrayna ordusuna ve 'militanlara' silah bırakma çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'da kenti savunan yabancı paralı askerlere, Ukrayna ordusuna ve 'militanlara' silah bırakma çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetimine de Mariupol kenti için silah bırakma emri vermesi çağrısında da bulunularak, "Rus Silahlı Kuvvetleri, militanlara ve yabancı paralı askerlere silahlarını bırakmaları için teklifte bulunuyor. Silahını bırakan herkesin can güvenliği garanti edilmektedir. Bir kez daha Kiev resmi makamlarını sağduyulu olmaya, militanlara anlamsız direnişi durdurmaları için uygun talimatlar vermeye çağırıyoruz. Ancak Kiev yetkililerinden böyle bir emir almayacakları için kendi başlarına böyle bir karar vermeye ve silahlarını bırakmaya çağırıyoruz" denildi.


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Mariupol, Ukrayna, Silah, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Mariupol açıklaması - Son Dakika


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