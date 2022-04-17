Savaşın şiddetini artıracak gelişme: Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
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Savaşın şiddetini artıracak gelişme: Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı düşürüldü

17.04.2022 22:32

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, " Ukrayna'ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağı düşürüldü" dedi.

UKRAYNA'YA AİT 44 ASKERİ TESİS VURULDU

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da operasyonun son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün Ukrayna'ya ait 44 askeri tesisin vurulduğunu ifade ederek, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'da özel bir askeri operasyona devam ediyor. Barvenkovo ve Dobropolye yerleşim bölgelerindeki yakıt ve mühimmat depoları hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Operasyonel taktik hava birimleri Ukrayna'ya ait 44 hedefi imha etti. Bunların arasında Avdeyevka bölgesinde 2 komuta merkezi ve S-300 uçaksavar füze sistemi aydınlatma ve hedefleme radarı, Zavgorodneye ve Protopopovka bölgelerinde 3 roket ve topçu silahları deposu, Krasnıy Liman, Novoselovka, Rubejnoye, Ugledar, Popasnaya, Prişib ve Gusarovka bölgelerinde 23 askeri personel ve teçhizat yığılma sahası imha edildi" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA AİT 2 ADET MİG-29 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının da hava savunma sistemleri ile havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Füze ve Topçu Kuvvetleri ile aralarında 4 komuta merkezinin, 4 topçu bataryasının, 2 yakıt deposunun ve düşmana ait 103 tutunma noktası ile insan gücü yığınağının bulunduğu toplam 113 unsur vuruldu. Rus hava savunma sistemleri, Harkov bölgesindeki Fedorovka ve Zavody yerleşim alanlarının yakınında Ukrayna'ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağını düşürdü. Pavlograd bölgesi Preobrazhenskoye köyü yakınlarında Ukrayna'ya ait insansız hava aracı düşürüldü. Özel askeri operasyonların başlangıcından bu yana 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 308 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, 998 sahra topçusu silahlar ve havanların yanı sıra 2 bin 171 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Savaşın şiddetini artıracak gelişme: Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı düşürüldü
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Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Savaşın şiddetini artıracak gelişme: Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika


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