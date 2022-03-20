Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı

20.03.2022 09:46
Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı

Ukrayna'da yaşamını yitiren veya yaralanan Rus askerleri için harekete geçildi. Ölen Rus askerleri Belarus'un Gomel kentinden Rusya'ya sevk edilmeye başlandı. Konuyla ilgili Ukrayna İçişleri Bakanlığı görüntüler hakkında "Gomel'de işgalcileri taşıyan araçlar" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sırasında birçok Rus askeri hayatını kaybederken birçoğu da yaralandı. Rusya tarafından ölü ve yaralı Rus askerlerinin sayısına dair net açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı ise 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

2 BİN 500 ÖLÜ RUS ASKERİ BELARUS'A TAŞINDI

Öte yandan Belarus'un Gomel kentindeki hastanelere birçok Rus askerin cesedinin taşındığı yaralı askerlerin de bu kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı iddia edildi. Belarus'taki muhalif basında yer alan haberlerde, şuana kadar 2 bin 500'e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel'e taşındığı aktarılırken, yaralı askerlerin de sürekli olarak kente taşındığı ve burada tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

"İŞGALCİLERİ TAŞIYAN ARAÇLAR"

Belarus'tan gelen bu bilgilerin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait üzerinde Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı "Z" harfinin bulunduğu askeri nakil araçlarının Gomel kent merkezine konvoylar halinde ilerlediği dikkat çekti. Bu araçların çok sayıda yaralı ve ölü Rus askeri taşıdığı iddia edilirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko'da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, "Gomel'de işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerini kullandı.

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