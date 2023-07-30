Rusya, Ukrayna'nın Sumy kentindeki bir eğitim kurumunu vurdu: 2 ölü, 20 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy kentindeki bir eğitim kurumunu vurdu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Saldırı, dün akşam saatlerinde düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda bir eğitim kurumunun binasının hasar gördüğünü duyurdu. Sumy Şehir Konseyi'nin resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, "Düşman füze saldırısı sonucunda bir mesleki eğitim kurumunun binaları yıkılmış ve hasar görmüştür. Yurtlar ve yüksek binalar da hasar görmüştür. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı" denildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.