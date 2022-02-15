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Rusya, Ukrayna sınırından bazı birliklerini çektiğini açıkladı - Son Dakika
BBC

Rusya, Ukrayna sınırından bazı birliklerini çektiğini açıkladı

15.02.2022 12:09
Rusya, Ukrayna sınırından bazı birliklerini çektiğini açıkladı

Rusya haber ajansı Interfax'a göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü söyledi.

Rusya haber ajansı Interfax'a göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü söyledi.

Ancak Interfax, ülke çapında geniş çaplı tatbikatların devam ettiğini de ekledi.

Rusya'nın açıklamasından önce BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, resmi açıklamalara rağmen Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin halen "çok muhtemel" olduğuna inandığını söylemişti.

Batılı ülkeler saldırının her an başlayabileceğini ifade ederken Ukrayna, Rus yetkililerle görüşme yapmak için davette bulunmuştu.

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BBC

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