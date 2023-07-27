Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

ŞAM'DA BOMBALI SALDIRI

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sayyidah Zaynab'da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bölgede adeta can pazarı yaşandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İKİ GÜN ÖNCE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Sayyidah Zaynab'ta iki gün önce Şii Müslümanların için yas dönemi münasebetiyle akın ettiği türbenin dışında bir patlama daha meydan gelmiş, 2 kişi yaralanmıştı.