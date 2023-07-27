Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

28.07.2023 00:04

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 26'ya yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralıların sayısının ise 26'ya yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

ŞAM'DA BOMBALI SALDIRI

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sayyidah Zaynab'da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bölgede adeta can pazarı yaşandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı

İKİ GÜN ÖNCE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Sayyidah Zaynab'ta iki gün önce Şii Müslümanların için yas dönemi münasebetiyle akın ettiği türbenin dışında bir patlama daha meydan gelmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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