Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı düzenlendi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sayyidah Zaynab'da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bölgede adeta can pazarı yaşandı.
Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Sayyidah Zaynab'ta iki gün önce Şii Müslümanların için yas dönemi münasebetiyle akın ettiği türbenin dışında bir patlama daha meydan gelmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
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