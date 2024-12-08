Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi - Son Dakika
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Dünya

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'a doğru hareket eden Suriyeliler, yoğun araç trafiği oluşturdu. Yollarda oluşan uzun araç kuyruğu, dron ile görüntülendi. Yola sığmayan araçların toprak alandan ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bu durum, kent çevresinde ciddi bir trafik yoğunluğu yarattı.

08.12.2024 23:13
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'daki Emevi Meydanı'nda Baas rejimini deviren gruplar, sevinç gösterilerinde bulundu. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle birlikte binlerce Suriyeli Şam yolunda görüntülendi. Dron ile görüntülenen araç kuyrukları tarihi görüntüler oluşturdu.

ARAÇLARIN UCU BUCAĞI GÖRÜLMEDİ

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu. Yollarda oluşan uzun araç kuyruğunun dron ile görüntülendi. Yola sığmayan araçların toprak alandan ilerleye çalıştığı görüldü.

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı. Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
Kaynak: AA

Beşşar Esed, 3-sayfa, Gündem, trafik, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa Sagdic:
    bende turkiye deki siginmacilar gidiyorsandim allah sizi 134 14 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bunlar Şamdan gelenler olmasin Ben bu s'attend sonra ak iblislerin hiç bir şeyine inanmiyorum 70 38 Yanıtla
  • Kamil:
    Türkiye dekiler gitmez bedava vergisiz hayat yaşıyorlar 68 14 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    haydi uğurlar olsun dönmemek üzere 58 13 Yanıtla
  • Armağan atış:
    Bir kurtuluş ta Gazze ye nasip et allahım 36 16 Yanıtla
  • İbrahim Şahin:
    Hepsinin evi arabadı varrr 25 6 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Selanikliler de dönsün evine 9 22 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    darısı bizdekiler de dönsünler 26 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bır gunde nasıl oluyorda ıs yerını evını esyasını toplayıp hemen gerı dondulerkı 22 4 Yanıtla
  • Ferhat Baran:
    Kaçanlar bunlar . 0 0 Yanıtla
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