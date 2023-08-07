Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar hayrete düşürdü

"Game4Ukraine" etkinliği kapsamında Ukrayna'ya destek olmak için düzenlenen özel maçta efsane futbolcular yıllar sonra sahalara döndü. Bu oyunculardan biri olan eski futbolcu Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar ise herkesin ağzını açık bıraktı.

ETO'O'NUN KİLOLARI MAÇA DAMGA VURDU

Ukraynalı eski futbolcu Shevchenko ve aktif futbolcu Zinchenko'nun takımlarını karşı karşıya getiren mücadele 2-2 sona ererken, eski golcü Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar dikkat çekti.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Sosyal medyada Eto'o için binlerce yorum yapılırken, futbolculuk döneminde oldukça zayıf olduğu belirtildi. Efsane futbolcunun yeşil sahadaki fotoğrafları çok sayıda etkileşim aldı.

Eto'o'nun futbolculuk yılları

Eto'o'nun son hali

Eto'o'nun son hali için yapılan yorumlar şöyle: