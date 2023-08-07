Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar hayrete düşürdü - Son Dakika
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Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar hayrete düşürdü

07.08.2023 13:07

Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlenen özel maçta eski futbolcular sahalara döndü. Efsane futbolculardan Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar ise dikkat çekti. Sosyal medyada binlerce yorum yapılan Eto'o'nun futbolculuk dönemindeki zayıf hali ile son hali arasındaki fark büyük ilgi gördü.

"Game4Ukraine" etkinliği kapsamında Ukrayna'ya destek olmak için düzenlenen özel maçta efsane futbolcular yıllar sonra sahalara döndü. Bu oyunculardan biri olan eski futbolcu Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar ise herkesin ağzını açık bıraktı.

ETO'O'NUN KİLOLARI MAÇA DAMGA VURDU

Ukraynalı eski futbolcu Shevchenko ve aktif futbolcu Zinchenko'nun takımlarını karşı karşıya getiren mücadele 2-2 sona ererken, eski golcü Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar dikkat çekti.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Sosyal medyada Eto'o için binlerce yorum yapılırken, futbolculuk döneminde oldukça zayıf olduğu belirtildi. Efsane futbolcunun yeşil sahadaki fotoğrafları çok sayıda etkileşim aldı.

Futbolculuğu döneminde zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı
Eto'o'nun futbolculuk yılları
Futbolculuğu döneminde zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı
Eto'o'nun son hali
Futbolculuğu döneminde zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı

Eto'o'nun son hali için yapılan yorumlar şöyle:

Futbolculuğu döneminde zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı
Futbolculuğu döneminde zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı
Futbolculuğu döneminde zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı
Futbolculuğu döneminde zayıflıktan kemikleri sayılan Eto'o'nun son hali ağızları açık bıraktı
YORUMLAR (2)
  • gokhan kartal: eto bitmiş Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • MEHMET ÜNAL: c.ronaldo bu yüzden futbolu bırakmıyor Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Samuel Eto'o, Yaşam, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Samuel Eto'o'nun aldığı kilolar hayrete düşürdü - Son Dakika


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