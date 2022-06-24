Şanghay'da elektrikli otomobil 3. kattan düştü, 2 kişi hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Şanghay'da elektrikli otomobil 3. kattan düştü, 2 kişi hayatını kaybetti!

24.06.2022 10:35

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Diğer taraftan konu hakkında konuşan şirket, "Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kulandı.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun Şanghay'daki merkez binasında bir araç 3. kattan aşağı düştü. Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.

"ARAÇTAN KAYNAKLANMIYOR"

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Şanghay'da elektrikli otomobil 3. kattan düştü, 2 kişi hayatını kaybetti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanghay'da elektrikli otomobil 3. kattan düştü, 2 kişi hayatını kaybetti! - Son Dakika
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