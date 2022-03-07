12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi! - Son Dakika
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12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!

07.03.2022 08:52
12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 12. gününde bölgeden son dakika haberleri gelmeyi sürdürüyor. Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerin görüntülerini servis ederken Rusya tarafından da korkunç bir iddia ortaya atıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, radyoaktif saldırı iddiası ile Ukrayna tarafından suçlanacaklarını iddia etti.

Ukrayna kentlere girmeye çalışan Rusya askerlerini öldürdüklerine dair görüntüleri uluslararası ajanslara servis ederken, Rusya bombardımanı sonucunda enkaz altında kalan onlarca sivilin de fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

RUSYA: RADYOAKTİF SALDIRIYLA SUÇLANACAĞIZ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkov'da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna kuvvetleri arasında çatışmaların meydana geldiği Harkov'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak." ifadeleri kullanıldı.

3. TUR BUGÜN: NELER OLACAK?

Ukrayna ve Rusya arasındaki 3'üncü tur müzakere bugün yapılacak. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle alakalı üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

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