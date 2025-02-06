Seattle Havalimanı'nda Uçak Çarpışması - Son Dakika
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Seattle Havalimanı'nda Uçak Çarpışması

Seattle Havalimanı\'nda Uçak Çarpışması

ABD'nin Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda Japon Hava Yolları'na ait bir uçağın, park halindeki Delta Hava Yolları uçağına çarpması sonucu hiçbir yaralanma yaşanmadı. Kazanın ardından bazı uçuşlar durduruldu ve FAA olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.02.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
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ABD'deki Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda Japon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının sağ kanadı, park halindeki Delta Hava Yolları'na ait uçağın kuyruğuna çarptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'ta kaza meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Delta Hava Yolları'na ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.

Delta Hava Yolları, kazada kimsenin yaralanmadığını ve yolcuların Meksika'nın Puerto Vallarta kentine gitmek üzere başka bir uçağa aktarılacağını duyurdu.

Japon Hava Yolları ise özür mesajı yayınlayarak, çarpışmada yaralanan olmadığını ve havalimanına bazı uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi de havalimanına yapılan bazı uçuşların durdurulduğunu ve kazanın araştırılacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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