Seattle Havalimanı\'nda Uçak Çarpışması

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ABD'deki Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda Japon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının sağ kanadı, park halindeki Delta Hava Yolları'na ait uçağın kuyruğuna çarptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'ta kaza meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Delta Hava Yolları'na ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.

Delta Hava Yolları, kazada kimsenin yaralanmadığını ve yolcuların Meksika'nın Puerto Vallarta kentine gitmek üzere başka bir uçağa aktarılacağını duyurdu.

Japon Hava Yolları ise özür mesajı yayınlayarak, çarpışmada yaralanan olmadığını ve havalimanına bazı uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi de havalimanına yapılan bazı uçuşların durdurulduğunu ve kazanın araştırılacağını belirtti.