Senegal'de felaket: Hastanede çıkan yangında yeni doğan 11 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Senegal'de felaket: Hastanede çıkan yangında yeni doğan 11 bebek hayatını kaybetti

26.05.2022 13:41

Senegal'in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yeni doğan 11 bebek hayata gözlerini yumdu. Acı haberle ilgili bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanı Abdoulaye Sarr "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall yaptığı açıklamada, yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiğini belirtti. "Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullanan Sall, daha fazla ayrıntı vermedi.

Tivaouane Belediye Başkanı Diop Sy ise yangından 3 bebeğin kurtarıldığını aktardı.

"ÇOK TALİHSİZ VE ACI VERİCİ BİR DURUM"

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da Dünya Sağlık Örgütü toplantısına katıldığı Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Sarr, hemen Senegal'e dönmek için seyahatini kısa keseceğini söyledi. Yangının kısa devreden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: İHA

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