Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı

27.05.2022 13:50
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı

Facia sonrası Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı.

Senegal'in Tivaouane kentinde bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti. Facia sonrası Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Tivaouane Belediye Başkanı Demba Diop Sy, yangının elektrik kontağından çıktığını, üç bebeğin kurtarıldığını söyledi.

Facia tüm ülkede büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu. Sağlık sektörünün içinde bulunduğu durum yeniden tartışmaya açıldı.

Yangın haberinin duyulması sonrası birçok aile bebeklerinin akıbetini öğrenmek için Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'ne akın etti. Bebeklerinin hayatını kaybettiği haberiyle yıkılan anne-babaların hastanelerin önünde ağladıkları görüldü.

Adının Abdou olduğunu söyleyen bir kişi BBC'ye, "Kahrolduk. Baldızım geçen ay doğumdan sonra öldü. Bebek yedi aylık doğduğu için kuvözdeydi. Şimdi oğlunun öldüğü haberini aldık" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan Mustafa Cisse adlı bir kişi de, üç haftalık yeğeni Muhammed'in yangında can verdiğini söyledi. Bebeğin annesi Ramata Gueye'nin de doğum sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Anne-babanın yedi yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıklarıni ve Muhammed'in tek çocukları olduğunu söyleyen Mustafa Cisse, "Karısından sonra bebeklerini de kaybeden kardeşim yıkıldı. Kardeşimin gözlerine bakamıyorum. Kader mi yoksal Senegal'in hastaneleri mi bilmiyorum. Bunu hükümete sormalıyız" dedi.

'Kızıma gece söylemedim'

Ndeye Absa Gueye adlı bir kadın, yangın haberini gece duyduğunu ama kızına söylemediğini belirterek "Sabah bebeğinin öldüğü haberini aldık" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP, yerel medyaya dayandırdığı haberinde, hastanenin yeni hizmete girdiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Sarr, yangın haberini İsviçre'nin Cenevre kentinde katıldığı Dünya Sağlık Örgütü toplantısında aldı. Ziyareti yarıda keserek ülkesine dönen Sarr, "Çok talihsiz, çok acı verici bir olay" dedi. Sarr daha sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından görevinden alındı.

Birçok gözlemci Senegal'in bölgedeki en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmakla birlikte personel, altyapı, teçhizat ve mali kaynak sorunları yaşandığına dikkat çekiyor.

Facialar arka arkaya geldi

Muhalefet milletvekili Mamadou Lamine Diallo Twitter mesajında, "Bir devlet hastanesinde daha bebekler yanarak can verdi. Bu kabul edilemez" dedi.

Senegal'de geçen yıl da Linguere kentinde bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında dört bebek hayatını kaybetmişti. Bu yangının da elektrik kontağından çıktığı açıklanmıştı.

Geçen ay öldüğü sanarak morga kaldırılan bir bebeğin daha sonra yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkması ülkede infiale neden olmuştu.

Yakın bir zaman önce de 20 saat doğum sancısı çeken ve sezaryen isteği reddedilen bir kadın ve bebeğinin hayatını kaybetmesi büyük öfke yaratmıştı.

Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı
YORUMLAR
500
Senegal'de Sağlık Bakanı Sarr, hastane yangınının ardından görevden alındı Senegal'de Sağlık Bakanı Sarr, hastane yangınının ardından görevden alındı Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti
Kaynak: BBC

Senegal, Yangın, Bebek, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:20:49. #1.12#
SON DAKİKA: Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement