Katar emirinin giydirdiği kıyafetle kupayı kaldırmıştı! Meğer anlamı çok başkaymış - Son Dakika
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Katar emirinin giydirdiği kıyafetle kupayı kaldırmıştı! Meğer anlamı çok başkaymış

19.12.2022 22:57
Katar emirinin giydirdiği kıyafetle kupayı kaldırmıştı! Meğer anlamı çok başkaymış

Seri penaltı atışları ile Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin 36 yıllık hasrete son verdi. Kupa töreni öncesi ise Katar emirinin Lionel Messi'ye giydirdiği yöresel "Bişt" isimli kıyafet sosyal medyada olay oldu. Futbolseverler tarafından eleştirilen kıyafetin ise eski zamanlarda yaşamış savaşçılar ve kraliyet ailesine mensup kişiler tarafından giyildiği ortaya çıktı. Katar emirinin kıyafeti Messi'ye giydirmesi ise oyuncuya bir saygı olarak nitelendirildi.

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçı Arjantin penaltılarda kazandı.

36 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Galibiyetle birlikte 36 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Arjantinli oyuncular gözyaşlarına boğuldu. Karşılaşmanın ardından kupayı almak için kürsüye çıkan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından "Bişt" adı verilen geleneksel bir kıyafetin giydirilmesi ise olay oldu.

SADECE ÖZEL KİŞİLER GİYEBİLİYOR

Messi'nin giydiği kıyafetin anlamı da ortaya çıktı Yüzlerce yıl önce savaş meydanlarında galip gelen önemli askerlerin ve sadece kraliyet ailesine mensup kişilerin Messi'ye giydirilmesi yıldız futbolcuya gösterilen bir saygı olarak nitelendirildi.

ARJANTİN FİNALE NASIL GELDİ?

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangocular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Messi'nin arkadaşları yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

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Son Dakika Dünya Katar emirinin giydirdiği kıyafetle kupayı kaldırmıştı! Meğer anlamı çok başkaymış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar emirinin giydirdiği kıyafetle kupayı kaldırmıştı! Meğer anlamı çok başkaymış - Son Dakika
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