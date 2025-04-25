Seul\'de COEX Merkezinde Yangın

GÜNEY Kore'nin başkenti Seul'de COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde yangın çıktı. Binanın kısa sürede tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yetkililer, yangın nedeniyle Gangnam semtinde dumanların metrelerce yüksekliğe ulaştığını ve binanın kısa sürede tahliye edildiğini belirtti. Yangının binanın 2'inci katındaki bir restoranda çıktığı ve yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını ve ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.