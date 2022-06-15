Severodonetsk: Kenti terk etmek isteyen siviller için insani koridor açıldı - Son Dakika
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BBC

Severodonetsk: Kenti terk etmek isteyen siviller için insani koridor açıldı

15.06.2022 09:53
Severodonetsk: Kenti terk etmek isteyen siviller için insani koridor açıldı

Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'i terk etmek isteyen siviller için ilk kez bir insani koridor açıldı.

Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'i terk etmek isteyen siviller için ilk kez bir insani koridor açıldı.

Rus ordusu, bu sabah TSİ 08:00'de açılan koridordan 12 saat boyunca sivillerin geçişine izin verileceğini belirtti.

Ancak Severodonetsk'i terk eden sivillerin sadece Rus işgali altındaki bölgelere gidebilecekleri açıklandı.

Rus ordusu kentteki kilit önem taşıyan köprüleri havaya uçurduğu için Severerodonetsk ile Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasındaki geçişler neredeyse imkansız hale gelmişti.

Ukrayna güçleri, köprülerin yıkılmış olmasına karşın sivillerin tahliyesi için kendilerinin de çaba sarf ettiklerini söylüyor.

Severodonetsk'te yaklaşık 12 bin sivilin kaldığı sanılıyor. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Luhansk bölgesinde yer alan kentte çatışmalar başlamadan önce 100 bin kişi yaşıyordu.

Rus ordusunun Azot kimyasal tesisinde mahsur kalan Ukrayna askerlerinin de silahlarını bırakmaları kaydıyla teslim olmalarına fırsat vereceklerini açıkladığı belirtiliyor.

Öte yandan Ukrayna ordusu Severodonetsk ve Toşivka'daki mevzilerini Rus güçlerine karşı başarıyla savunduklarını açıkladı.

Rus ordusunun havan topları, topçu ateşi ve çoklu roket sistemleriyle Severodonetsk'in belli başlı şehir merkezlerine saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin savunulmasının hayati önemde olduğunu, savaşın gidişatını bu bölgede yaşananların tayin edeceğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın modern roketsavar silahlara ihtiyacı olduğunu da tekrarladı.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bugün Brüksel'de bir araya gelerek Ukrayna'ya silah tedarikini arttırmayı görüşmeleri bekleniyor.

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Kaynak: BBC

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Severodonetsk: Kenti terk etmek isteyen siviller için insani koridor açıldı - Son Dakika

BBC
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