Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

16.05.2023 16:35

Ukraynalı model Alona Savchenko, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Jan Jerzy Lagoda-Filippow tarafından konakladığı otelde öldürüldü. Olayın ardından cani adam, model sevgilisini öldürmekle kalmayıp, cesedini parçalara bölerek, ülkeden kaçmak üzere yola koyuldu. 25 yaşındaki şüpheli, güvenlik birimlerinin sıkı çalışmasıyla sınırda yakayı ele verdi.

27 yaşındaki Ukraynalı model Alona Savchenko, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 25 yaşındaki erkek arkadaşı Jan Jerzy Lagoda-Filippow ile kaldığı otel odasında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

CANSIZ BEDENİ PARÇALARA AYIRDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, cinayet öncesi güvenlik kameralarında çiftin oteldeki odalarına giderken bir hayli neşeli oldukları görüldü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde genç modeli öldüren Jan, ertesi sabah elinde bir bavul ile telaş ve acele içinde otelden tek başına çıkınca görevliler şüphelenip polise haber verdi. Jan'nın bindiği taksi şoförü de şüpheli davranışlarını ve arama motorundan ölen bir kişinin cesedinin nasıl parçalanacağı hakkında arama yaptığını görünce otele haber verdi. Taksi şoförünün aramasından sona otel görevlileri odaya girince modelin cansız bedenini el, kol ve bacakları kesilmiş halde kanlar içinde buldu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri Jan'ı ülkeden kaçamaya çalışırken sınırda yakaladı. Jan gözaltındayken herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi. Polis, ekipleri gözaltındayken aşırı rahat hareket eden ve hiç konuşmayan Jan'ın durumu ile ilgili Polonya büyükelçiliğine haber verildiğini söyledi.

Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürülerek cansız bedeni parçalandı
Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürülerek cansız bedeni parçalandı
Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürülerek cansız bedeni parçalandı
Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürülerek cansız bedeni parçalandı
YORUMLAR
500

Daily Mail, Tayland, Bangkok, 3. Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:31 2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç! Menemenspor'un ilk yarıda attığı gol sayısı akıllara durgunluk verdi
16:29 Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu
16:21 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede ne kadar oy aldı? İstanbul'da ilçe ilçe sonuçlar
16:09 CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan "Biz kazanacağız" çıkışı!
16:04 Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak
16:04 Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra parçalandı
15:54 Büyük Birlik Partisi 14 Mayıs seçiminin kaybedeni durumunda! Ne genel başkan ne de adaylar, Meclis'te kendine yer bulamadı
15:54 Sinan Oğan, 2. tura ilişkin iddialı konuştu: Kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız
15:52 Oyuncu Hayal Köseoğlu, seçimlerin 2.turunda Sinan Oğan'dan destek bekliyor: Bizi yalnız bırakmayın
15:50 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce de yaptığı gibi gazetecinin sorusunu, "Canım benim" diyerek geçiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 16:48:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement