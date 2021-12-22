Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor

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Guinness Rekorlar Kitabı'na 'bir insan vücudunda en fazla piercing'e sahip olma' rekoruyla giren 62 yaşındaki Alman Rolf Buchholz, toplam 481 piercing taşıyor. Piercing'lerinin 278'i cinsel organında bulunan Buchholz, merak edilen sorulara açıklık getirerek piercing'lerin özel hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

''SORUN OLSAYDI KURTULURDUM''

Daily Star gazetesine konuşan Buchholz, piercinglerinin seks hayatında hiçbir sorun yaratmadığını söyledi. "Bir sorun yaratsaydı, çok uzun zaman önce piercing'lerimden kurtulurdum" diyen Buchholz, karşılaştığı en büyük sorunun havayoluyla seyahat etmek olduğunu dile getirdi.

Havalimanlarındaki metal dedektörlerden geçmek için çok uzun zaman harcamak zorunda kalan Buchholz, sıradışı görünümü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne girişinin dahi engellendiğini kaydetti.

VÜCUDUNUN YÜZDE 90'I DÖVME KAPLI

Guinness kayıtlarına göre Buchholz aynı zamanda 35 implanta sahip. Vücuduna yerleştirilen söz konusu implantlar arasında iki boynuz ve parmak uçlarındaki manyetik metaller de yer alıyor. 40 yaşından bu yana sıra dışı görüntüsünü oluşturmak için çalışan Buchholz'un vücudunun yüzde 90'ı da dövmelerle kaplı.