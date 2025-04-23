Şi Cinping ve Aliyev\'den Stratejik İşbirliği

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Çin'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltildiğini ilan etti. Görüşme, sabah saatlerinde başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda gerçekleşti.

Şi, iki ülkenin karşılıklı saygı, adalet, hakkaniyet ve kazan-kazan iş birliğine bağlı kaldıklarını belirterek, Çin-Azerbaycan ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften gördüklerini ve geliştirdiklerini söyledi. Kapsamlı iş birliğinde yeni bir sayfa açmak ve halklara daha fazla fayda sağlamak için iki tarafın karşılıklı siyasi güveni artırması gerektiğini vurgulayan Şi, Çin ve Azerbaycan'ın temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerini desteklemelerinin stratejik ortak olmanın temeli olduğunu kaydetti.

Şi, Çin'in Azerbaycan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek, Azerbaycan ile 'üç kötü güç' olarak adlandırılan terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık gibi tehditlere karşı birlikte mücadele etmek istediklerini aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Şi Cinping'in liderliğinde Çin'in hızlı ekonomik ve toplumsal gelişim sağladığını ve uluslararası statü ile etkisini yükseltmeye devam ettiğini bildirdi. Azerbaycan'ın 'Tek Çin' ilkesine sadık olduğunu dile getiren Aliyev, Şi'nin ortaya koyduğu insanlığın ortak kader birliği kavramı ile Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin dünyanın barışı, istikrarı ve refahı için imkan sağladığını vurguladı.

Aliyev ayrıca Azerbaycan'ın kapsamlı stratejik ortaklık inşasını daha da ilerletmek istediğini, Kuşak ve Yol inşası, dijital ekonomi, yeşil enerji, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda Çin ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmenin ardından iki lider, Kuşak ve Yol inşası ile dijital ekonomi gibi alanlarda 20 iş birliği belgesi imzaladı. Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da umuma mahsus pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasına imza attı.