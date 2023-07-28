Singapur'da Eroin Kaçakçılığı Yapan Kişi İdam Edildi - Son Dakika
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BBC

Singapur'da Eroin Kaçakçılığı Yapan Kişi İdam Edildi

28.07.2023 08:13

Singapur'da 25 yaşındaki Saridawi Djamani, 30 gram eroinin kaçakçılığını yapmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Yetkililer, Djamani'nin cezasının bugün infaz edildiğini doğruladı. Singapur, dünyadaki en sert uyuşturucu yasalarına sahip ülkelerden biri. Yasalara göre, 500 gramdan fazla kenevir ya da 15 gramdan fazla eroinin kaçakçılığını yapmak, ölüm cezasıyla sonuçlanıyor. Singapurlu yetkililer ağır yasalar sayesinde şehrin 'dünyanın en güvenli yerlerinden biri' olabildiğini savunarak, idam cezasının toplumda geniş destek bulduğunu söylüyor.

Singapur'da 25 yaşındaki Saridawi Djamani, 30 gram eroinin kaçakçılığını yapmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, Djamani'nin cezasının bugün infaz edildiğini doğruladı.

Djamani, bir haftada uyuşturucu ticareti suçlamasıyla idam edilen ikinci kişi oldu. Geçen yıl Mart ayından bu yana ise 14 kişi daha bu suçlamadan idam edildi.

Singapur, dünyadaki en sert uyuşturucu yasalarına sahip ülkelerden biri. Bunun "toplumu korumak" gerekçesiyle yapıldığı söyleniyor.

Yasalara göre, 500 gramdan fazla kenevir ya da 15 gramdan fazla eroinin kaçakçılığını yapmak, ölüm cezasıyla sonuçlanıyor.

Singapur'da yüksek mahkeme, Djamani hakkındaki hükmün bozulması talebini geçen yıl Ekim ayında reddetmişti. Af çıkarılması yönündeki kampanyalar da başarısız oldu.

Çarşamba günü de Mohd Aziz bin Hussain adlı Singapurlu, 2017'de 50 gram eroinin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle asılarak idam edilmişti.

Nisan ayında ise Tangaraju Suppiah adlı mahkum, 1 kilogram kenevirin satışı dolayısıyla idam edildi. Suppiah'ın bu ticarete cep telefonuyla aracılık ettiği ileri sürülmüştü.

Singapur'da bundan önce 2004 yılında bir kadın idam edilmişti. Yen May Woen adlı mahkum da uyuşturucu ticaretinden suçlanmıştı.

Singapurlu yetkililer ağır yasalar sayesinde şehrin "dünyanın en güvenli yerlerinden biri" olabildiğini savunarak, idam cezasının toplumda geniş destek bulduğunu söylüyor.

Ancak idam karşıtları bu görüşe katılmıyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden Chiara Sangiorgio açıklamasında, "İdam cezasının uyuşturucu kullanımı ve bulundurmak konusunda özel bir etkisinin olduğuna dönük kanıt yok" dedi.

Singapur, uyuşturucu bağlantılı idam cezalarına başvuran dört ülkeden biri. Diğerleri, Çin, İran ve Suudi Arabistan.

Kaynak: BBC
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Uyuşturucu Ticareti, Singapur, Kenevir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Singapur'da Eroin Kaçakçılığı Yapan Kişi İdam Edildi - Son Dakika

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