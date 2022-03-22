'Sınır aşan cinsel davranış' nedeniyle Ajax'tan kovulan Overmars, Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

'Sınır aşan cinsel davranış' nedeniyle Ajax'tan kovulan Overmars, Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu

22.03.2022 09:17
'Sınır aşan cinsel davranış' nedeniyle Ajax'tan kovulan Overmars, Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu

Hollanda'nın Ajax takımında kadın çalışanlara uygunsuz mesaj ve fotoğraflar gönderdiği için 1,5 ay önce görevine son verilen eski futbol şubesi sorumlusu Marc Overmars, Belçika 1. Ligi (Pro Leuge) ekiplerinden Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu.

Hollanda'nın Ajax takımında kadın çalışanlara uygunsuz mesaj ve fotoğraflar gönderdiği için 1,5 ay önce görevine son verilen eski futbol şubesi sorumlusu Marc Overmars, Belçika 1. Ligi (Pro League) ekiplerinden Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu.

Pro League'de 3. sırada bulunan Antwerp kulübünden yapılan açıklamada, uzun süren görüşmeler sonunda, "standart ve değerlerinin Overmars ile örtüştüğü" belirtilerek, Hollandalı çalıştırıcıya ikinci bir şans vermek istedikleri vurgulandı.

Belçika spor medyası, Royal Antwerp takımının kararını eleştiriyor.

Ajax'ın gelmiş geçmiş en iyi futbol şubesi sorumlularından biri olarak gösterilen 48 yaşındaki Marc Overmars'ın, kulüpteki kadın çalışanlara yönelik uzun süreden beri sınırı aşan cinsel davranışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kadın meslektaşlarına cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar gönderdiği saptanan Overmars'ın, Şubat ayı başında işine son verildi.

Marc Overmars, sınırı aşan davranışı nedeniyle özür dileyerek "Utanıyorum. Geçen hafta davranışlarım hakkında şikayetlerle karşı karşıya kaldım. Maalesef sınırları aştığımı fark etmedim. Ama artık bunun farkına vardım. Aniden büyük bir baskı hissettim" demişti.

Marc Overmars, Luciano D'Onofrio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Pazartesi günü Royal Antwerp kulubüyle sözleşme imzaladı.

Sınırı aşan cinsel davranış nedeniyle noktalanan Ajax kariyerini geride bıraktığını söyleyen Overmars, "Maalesef olanlar için üzgünüm ve bu bir daha yaşanmayacak. O defteri kapattım. 48 yaşındayım ve kaybedecek fazla zamanım yok. Burada yeni bir sayfa açmak istiyorum" diye konuştu.

Antwerp kulubü ise, Overmars'ın göreve başlamasını, gelecek hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendirdi. Kulubün genel müdürü Sven Jaecques, kulubün hedeflerine uyan bir teknik direktör aradıklarını dile getirdi.

"Her şeyin nasıl geliştiğini dikkatle dinledik. Marc'ı kim olduğumuz ve değerlerimizin ne olduğu konusunda ikna ettik. Ayrıca insanlara bir şans daha vermek için buradayız. Kadın çalışanlarımızla görüşmedik."

Belçikalı iş insan Paul Gheysens, 7 yıl önce başına geçtiği Royal Antwerp takımına son yıllarda önemli yatırımlar yaptı. Gheysens, 1957 yılından bu yana şampiyonluk görmeyen kulübü, Pro League'in en üst sırasına taşımayı amaçlıyor.

Belçika spor medyası, Gheysens'i, şampiyonluk hırsı için, "Toplumun hassasiyetlerini görmezden gelmekle" eleştiriyor.

Medyaya göre, kısa süre önce cinsel taciz suçlularıyla karşı karşıya kalan Overmars'ın teknik direktörlük görevine getirilmesi zamansız ve çok hızlı oldu.

YORUMLAR
500
Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak 22 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 22 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Marc Overmars, Hollanda, Belçika, Futbol, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Sınır aşan cinsel davranış' nedeniyle Ajax'tan kovulan Overmars, Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika

BBC

Son Dakika
09:19 Yarışmacının cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım
09:10 Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor
08:58 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapıldı
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
08:17 Savaşta 27. gün: Suikast timi hazırlayarak Zelenski'yi hedef alan şahıs yakalandı!
08:07 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:00 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 09:26:21. #1.11#
SON DAKİKA: 'Sınır aşan cinsel davranış' nedeniyle Ajax'tan kovulan Overmars, Royal Antwerp'in yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement