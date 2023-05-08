Okulu silahla basıp 8 kişiyi öldürmüştü! Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti

İstifasını Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç'e sunan Ruziç, istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sorumlu ve iyi yetiştirilmiş bir adam, şimdiye kadarki tüm kamu görevlerini yerine getirmiş bir profesyonel, bir ebeveyn ve bir Sırbistan vatandaşı olarak mantıklı bir şekilde istifa kararı verdim".