Okulu silahla basıp 8 kişiyi öldürmüştü! Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti - Son Dakika
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Okulu silahla basıp 8 kişiyi öldürmüştü! Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti

08.05.2023 10:51

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir öğrencinin 8'i çocuk 9 kişiyi babasının silahını alarak öldürdüğü okul saldırısının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruziç istifa etti.

İstifasını Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç'e sunan Ruziç, istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sorumlu ve iyi yetiştirilmiş bir adam, şimdiye kadarki tüm kamu görevlerini yerine getirmiş bir profesyonel, bir ebeveyn ve bir Sırbistan vatandaşı olarak mantıklı bir şekilde istifa kararı verdim".

NE OLMUŞTU?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 3 Mayıs'ta 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla okulundaki 8 öğrenci ve 1 güvenlik görevlisini öldürmüş, saldırının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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Sırbistan, Belgrad, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okulu silahla basıp 8 kişiyi öldürmüştü! Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okulu silahla basıp 8 kişiyi öldürmüştü! Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti - Son Dakika
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