"Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti - Son Dakika
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"Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti

19.07.2022 14:40

Yunanistan'da yaşayan 24 yaşındaki Sofia Louto, yaşadığı değişimle ağızları açık bıraktı. Fazla kilolu olduğu dönemden bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiğim çocuk şişman olduğum için beni engelledi. Bir de bunu açıkça söyledi" ifadelerini kullanan genç kızın değişimine sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi.

İnsanların kilolarının ikili ilişkilerinde etkili olması dünya genelinde eleştirilen bir konu. Ancak yine de bu tarz durumlar bazı insanların başına gelebiliyor.

ŞİŞMAN OLDUĞU İÇİN ENGELLENDİ

Sofia Louto 2 yıl öncesinde hoşlandığı bir çocukla aralarında geçen konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede popüler olmayı başardı. Şişman olduğu için hoşlandığı çocuğun kendisini engellediğini itiraf eden Louto, depresif ve mutsuz ruh halinden sıyrılıp sağlıklı olmak için bütün hayatını bir anda değiştirdi.

"BUNU AÇIK AÇIK SÖYLEDİ"

Yunanistan'da yaşayan Sofia Louto, sağlıklı yaşama adım atmadan öncesinde fazla kiloları nedeniyle diğer insanların kendisine iyi davranmadığını ifade etti. Bir TikTok paylaşımında Louto, fazla kilolu olduğu dönemden bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiğim çocuk şişman olduğum için beni engelledi. Bir de bunu açıkça söyledi" dedi

Reddedilişin kendisini bir süre mutsuz ettikten sonra yeni hayatının başlangıcı olduğunu anlatan Louto, 4 milyondan fazla izlenen gönderiye "Güle güle" notunu ekledi. Ayrıca sevdiği çocuğun, genç kızın yeni hali nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı da belirtildi.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine binlerce kişi yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı viral olan gönderiye, "Karma gerçektir" yorumuyla destek oldu. Bir diğer kullanıcı ise "O zamanda güzelsin, şimdi de güzelsin. O seni hak etmiyor" yorumunu yaptı.

İşte genç kızın son hali:

Sevdiği erkek 'Şişmansın git' dedi, öyle bir geri döndü ki eski sevgilisinin beynine kan sıçradı
Sevdiği erkek 'Şişmansın git' dedi, öyle bir geri döndü ki eski sevgilisinin beynine kan sıçradı
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SON DAKİKA: "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti - Son Dakika
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