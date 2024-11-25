Soçi'den Antalya'ya Uçuşta Yangın - Son Dakika
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Soçi'den Antalya'ya Uçuşta Yangın

Soçi\'den Antalya\'ya Uçuşta Yangın

Rus uçağı sert iniş sonrası alev aldı, 79 yolcu tahliye edildi. Havalimanı 7 saat kapalı kaldı.

25.11.2024 06:07
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Rusya'nın Soçi kentinden Antalya Havalimanı'na uçan Azimuth Havayollarına ait yolcu uçağı, yaptığı sert inişin hemen ardından alev aldı.

89 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Sukhoi Superjet 100 tipi uçağın motorunda çıkan yangın sonrası havalimanında ekipler hızla uçağa müdahale etti. Uçaktaki 79 yolcu tahliye edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, yangının söndürülmesi sonrası uçağın park pozisyonuna alındığı açıklandı. Olayın ardından Antalya Havalimanı yaklaşık 7 saat uçuşlara kapatıldı.

Uçağın olumsuz hava şartlarında Antalya'ya iniş yaptığı açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da fırtına etkisini sürdürüyordu.

Rus havayolu şirketi Azimuth'un açıklamasında da, sert iniş yaptığı belirtilen uçakta çıkan yangının ardından yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, saat 21:34’te Antalya havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık, havalimanına inişlerin gece saat 03:00’e kadar iptal edildiğini duyurdu. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirildi.

Kaynak: BBC

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