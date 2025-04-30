Söder 2028'de Yeniden Aday Olacak

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Almanya'nın Bavyera Başbakanı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Markus Söder, 2028'de yapılacak eyalet seçimlerinde tekrar aday olmayı planladığını açıkladı. Söder, seçmenlerin ve partisinin istemesi halinde bir dönem daha görev yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Söder, Münchner Merkur gazetesine yaptığı açıklamada, efsanevi Bavyera lideri Franz Josef Strauss'un "Haleflerimin en başında ben yer alırım" sözlerini hatırlatarak, 2028 yılında yapılacak eyalet seçimlerinde tekrar başbakan adayı olmayı planladığını açıkladı. Strauss, 1988'deki ölümüne kadar Bavyera Başbakanı olarak görev yapmıştı.

2018'den bu yana eyalet başbakanı olan Söder, aynı yıl başbakanlık süresinin 10 yıl ile sınırlandırılmasını savunmuştu. Ancak, bu anayasa değişikliği için gereken oy desteğini muhalefetten alamamış ve teklif başarısız olmuştu. Muhalefet, Söder'i bu değişikliği sadece siyasi çıkarları için gündeme getirmekle suçlamıştı.

Söder, daha önce de 2028 sonrasında da göreve devam edebileceğinin sinyallerini vermişti. 2027 yılında Almanya Cumhurbaşkanı olacağına dair spekülasyonları ise "Dürüst olmak gerekirse, Berlin'deki en güzel an, Bavyera'nın birinci büyük şehri Münih'e doğru terk ettiğim andır" diyerek reddetti.

Hiristiyan Birlik Parti (CSU), 2023 Bavyera eyalet seçimlerinde oyların yüzde 7'sini alarak 1950'den bu yana en kötü sonucunu elde etmişti. Parti şu anda eyalette Özgür Seçmenler (Freie Wähler) ile koalisyon halinde iktidarda bulunuyor.

Söder'in yeniden adaylık açıklaması, hem partisinin geleceği hem de Bavyera siyasetinde önümüzdeki yıllarda yaşanacak gelişmeler açısından büyük önem taşıyor.