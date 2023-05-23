Son Çin İmparatoru'na ait Patek Philippe marka saat 6.2 milyon dolara satıldı

1908-12 yılları arasında Çin hükümdarlığını yapan Aisin-Gioro Puyi'nin saati, Hong Kong'da Phillips Asia Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. 6.2 milyon dolar değer biçilen saat, Asyalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

TERCÜMANA HEDİYE EDİLMİŞ

Phillips Asia Müzayede Evi Saat Başkanı Thomas Perazzi, 6.2 milyon dolarlık fiyatın bir imparatora ait olan bir kol saati için en yüksek fiyat olduğunu açıkladı.

Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada saatin Patek Philippe tarafından üretilen 8 Reference 96 Quantieme Lune modeli olduğu bilgisinin yanı sıra Japonya'nın 1945'te 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Sovyetler Birliği tarafından esir alınan Puyi'nin saati Rus tercümanı Georgy Permyakov'a hediye ettiği bildirildi.

SAATİN TARİHÇESİ 3 YILLIK ARAŞTIRMAYLA DOĞRULANMIŞ

Müzayede düzenleyicilerinin açıklamasında, saatin tarihini araştırmak ve kaynağını doğrulamak için saat uzmanları, tarihçiler, gazeteciler ve bilim insanlarının birlikte üç yıl çalıştığı vurgulandı.

Puyi'nin saati hediye ettiği tercüman Georgy Permyakov, 2001 yılında verdiği röportajda, Puyi'nin saati kendisine Sovyetler Birliği'ndeki esirliğinin son gününde Çin'e iade edilmeden önce verdiğini söylemişti.