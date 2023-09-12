Son Dakika: Apple, iPhone 15 serisini ilk kez görücüye çıkardı

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanına başladı. iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi de ilk kez görücüye çıktı.

ÇENTİĞE TAMAMEN VEDA EDİLDİ

Apple, iPhone 15'te, yeni renk seçeneklerini de duyurdu. Öte yandan iPhone 15 modellerinde tamamen çentiğe veda edildi. Bundan böyle iPhone 15 dahil tüm modellerde artık "Dynamic Island" (dinamik ada) yer alacak. Dynamic Island artık hava yolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik taşıyacak.

SUPER RETINA XDR EKRANA SAHİP OLACAK

iPhone 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.

USB-C'YE GEÇTİLER

Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını bırakıp USB-C'ye geçti ve artık dinamik ada özelliği de modellerde bulunmaya başladı. Öte yandan AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı bildirildi.

48 MP ANA KAMERA

iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olacak. Öte yandan telefonun ana kamerası 48 MP olurken, destekleyici yazılımında da ek yükseltmeler bulunacak.

FİYATI DA BELLİ OLDU

Lansmanda, iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı açıklandı.

IPHONE 15 PRO/ PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum gövdeyle geleceğini duyurdu. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in, tüm iPhone modelleri arasında en ince çerçeveye sahip cihaz olacağı duyuruldu. Öte yandan Pro modellerinde de USB-C kullanılacak.

SESSİZE ALMA BUTONU KALKTI

Pro ve Pro Max modellerinde ayrıca sessize alma butonunun kaldırıldığı, yerine yeni bir eylem butonunun getirildiği bildirildi. Kullanıcılar bundan böyle istedikleri komutu bu tuşa atayabilecek.

3D VİDEO KAYIT ÖZELLİĞİ GELDİ

Yeni iPhone 15 Pro cihazlarında 2 farklı lensten 3 boyutlu video kaydı yapılabilecek. iPhone 15 Pro ile çekilen videolar, Apple Vision Pro ile VR/AR'a uygun olarak izlenebilecek.

PRO VE PRO MAX'İN FİYATI DA BELLİ OLDU

iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatının 999 dolar, iPhone 15 Pro Max'in ise 1199 dolar olacağı açıklandı.





İşte iPhone 15 ve serisinin fotoğrafları: