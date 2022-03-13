ABD'nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haber: ABD'li gazeteci Renaud, Kiev'de öldürüldü - Son Dakika