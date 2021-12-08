Hindistan'ın önde gelen askeri subayı olan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter Tamil Nadu'daki Ooty yakınlarında düştü.
Askeri kaynaklar kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen helikopterde bulunan diğer kişilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Düşen askeri helikopterde Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşinin yanı sıra bazı aile üyelerinin de bulunduğu iddia edildi.
1 Ocak 2020'de Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rawat, öncesinde 3 yıl boyunca Ordu Komutanlığı görevini icra etmişti.
Son Dakika › Dünya › Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş - Son Dakika Dünya