Son dakika: İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'da referandum planlıyor - Son Dakika
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Son dakika: İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'da referandum planlıyor

15.03.2022 10:46
Son dakika: İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'da referandum planlıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna- Rusya savaşındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Herson'da Kırım, Luhansk ve Donetsk'te olduğu gibi referandum yapmayı planladığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın işgali altındaki Herson, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde birkaç gün içinde çok sayıda protesto düzenlendi. Raporlar, Rusya'nın bölgeyi Donetsk, Luhansk ve Kırım'a benzer bir ayrılıkçı cumhuriyet olarak meşrulaştırmak amacıyla Herson'da bir referandum düzenlemeyi planladığını belirtiyor. Rus güçlerinin barışçıl protestocuları dağıtmak için uyarı ateşi açtığı bildirildi" denildi.

"RUSYA, MELİTOPOL'E BELEDİYE BAŞKANI ATADI"

Öte yandan açıklamada, Melitopol'de Ukraynalı belediye başkanının kaçırıldığı iddialarının ardından Rusya'nın kendi belediye başkanını atadığı ifade edilerek, "Rusya'nın, 11 Mart Cuma günü Melitopol'a kendi belediye başkanını atadığı bildiriliyor. Daha sonra, Dniprorudne Belediye Başkanı'nın da Rus güçleri tarafından kaçırıldığı bildirildi. Rusya, Ukrayna'nın siyasi kontrolünü ele almaya çalışırken, Ukrayna demokrasisini yıkmak için daha fazla girişimde bulunacak gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'da referandum planlıyor - Son Dakika


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