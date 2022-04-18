Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

18.04.2022 10:37
Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber... Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Lviv kentine Rus birliklerince füzeli saldırı düzenlendi.

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Lviv kentine Rus birliklerince füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, ilgili birimlerin patlamaların meydan geldiği bölgelere sevk edildiğini belirterek, "Lviv'e 5 füzeyle saldırı düzenlendi. Daha detaylı bilgi edinmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Lviv Bölge Valisi Maxim Kozytsky, "Maalesef ölü ve yaralılar var. Şu an itibarıyla 6 ölü ve 8 yaralı olduğu biliniyor. Kurbanlar arasında bir çocuk da var" dedi.Lviv, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi ve Odessa, kentleri şu anda ülkeden ayrılmaya çalışan kadın, çocuk ve yaşlıların Romanya, Polonya ve Moldova sınırlarına geçiş yaptıkları rota olarak kullanılıyor.


Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı
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Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi

Ukrayna, Polonya, Saldırı, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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