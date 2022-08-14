Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var

14.08.2022 13:54

Mısır'ın Giza kentinde bir kilisede elektriğin kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangında 41 kişi yaşamını yitirirken nedeniyle 55 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye yakın Giza kentindeki Abu Sifin Kilisesi'nde, pazar ayini sırasında yangın çıktı. Kilisenin kısa sürede alevlere teslim olması felaketi getirdi.

Son Dakika! Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı

41 ÖLÜ, 55 YARALI

Yangın nedeniyle en az 41 kişi öldü, 55 kişi ise yaralandı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı
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Son Dakika Dünya Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika
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