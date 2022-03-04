Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru - Son Dakika
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Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru

04.03.2022 12:41
Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken Jandarma'nın 2021 Faaliyet Raporu da yayınlandı. Çarpıcı rapora göre 48 bin kadın, erkek şiddetine maruz bırakılırken şiddet yüzde 12 arttı, 18 bin tedbir kararı alındı. Bir yılda bin 775 çocuk istismar edildi. Toplamda 51 bin çocuk suç mağduru.

Jandarma'nın yetkili olduğu alanlar özelinde hazırlanan raporda, kadına yönelik şiddet vakalarından çocukların cinsel istismarına, uyuşturucu vakalarına kadar pek çok başlık ve veri yer aldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında 2020'ye göre artış yaşandı.

BİN 775 ÇOCUK İSTİSMARA MARUZ KALDI

2020'de 43 bin 154 şiddet olayı yaşanırken 2021'de bu sayı 48 bin 133 oldu. Mağdur olan vatandaş sayısı ise geçen yıl 54 bin 53 oldu. Ayrıca koruyucu ve önleyici tedbir kararı sayısı da yükseldi. Önceki yıl 15 bin 52 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alınırken 2021'de bu rakam 18 bin 337'ye yükseldi. 2021 yılında bin 870 'reşit olmayanlarla cinsel ilişki' vakası yaşanırken, aynı yıl bin 775 çocuk da cinsel istismara maruz kaldı.

Suça sürüklenen çocuk sayısı 22 bin 58'e düşerken suç mağduru çocuk sayısı da 46 bin 266'dan 51 bin 169'a çıktı. 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' konusunda 12 bin 140 olay meydana gelirken kötü muamelede de 5 bin 874 vaka yaşandı. Rapora göre asayiş suçlarında 2020'ye göre 2021'de yüzde 7, takibi gereken olaylarda yüzde 18 artış yaşandı.

UYUŞTURUCUDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Akaryakıt zamları gündemdeki yerini korurken buna ilişkin kaçakçılık olaylarında da yükseliş görüldü. Bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 4, şüpheli sayısında yüzde 5, akaryakıt miktarında ise yüzde 40 artış meydana geldi. Türkiye'de geçen yıl uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı konusunda pek çok vaka gündeme gelirken olay sayısında bir önceki yıla göre yüzde 30, şüpheli sayısında yüzde 19 artış görüldü. 'Göçmen kaçakçılığı' başlığında da bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 67, idari işlem yapılan yabancı sayısında yüzde 48, yakalanan organizatör sayısında ise yüzde 125 artış meydana geldi. Jandarma'nın görevli olduğu bölgelerde 2020 yılında 375 orman yangını meydana gelirken geçen yıl 385 orman yangını meydana geldi. Ayrıca raporda, 61 bin 923 iş kazası gerçekleştiği belirtilirken 8 bin 435 de yüksekten düşme vakası yaşandı.

ARTIŞI VERİLER GÖSTERDİ

  • 48 bin kadın şiddete maruz bırakıldı.
  • 18 bin koruyucu tedbir kararı alındı.
  • 1775 çocuk istismar edildi.
  • Uyuşturucuda bir yılda yaşanan artış yüzde 30 oldu.
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Son Dakika Dünya Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru - Son Dakika


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