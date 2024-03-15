Bölümleriyle dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisindeki rolüyle tanınan 79 yaşındaki Oh Young-soo, cinsel istismar suçuyla gündeme geldi.
2017 yılında bir tiyatro oyunu için kırsal kesimde kalan oyuncu, bir kadına sarılmaya ve rızası olmada onu öpmeye çalıştığı iddiasıyla gündeme geldi. 2022 yılında dünya basınına sızan olay davalık olan ünlü oyuncu, Güney Kore'de mahkemeye çıktı. Suçlu bulunan oyuncuya 8 aylık ertelenmiş hapis cezası verildi.
Oyuncunun avukatları, istismar edildiğini söyleyen kadının dışında geçerli bir kanıt olmadığını belirtti. Suçlama hakkında konuşan oyuncu, "Yaşım itibariyle mahkeme karşısına çıkmak benim için zor. Hayatımın bir şekilde sona ereceği gerçeği nedeniyle hayatımın mahvolduğunu hissediyorum. Sizden akıllıca bir karar vermenizi rica ediyorum" dedi.
Son Dakika › Dünya › Squid Game oyuncusu Oh Young-soo, cinsel istismar suçundan hapse çarptırıldı - Son Dakika
Çin'in Heilongjiang eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Ormancılık Üniversitesi'nde, Çin ve Rusya arasında Sibirya kaplanlarını korumak amacıyla bir ortak araştırma laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar, yaban hayat ekolojisi, Sibirya kaplanı besleme ve yetiştirme, yaban hayat genetiği gibi araştırma alanlarını kapsamaktadır. Sibirya kaplanları, dünyada en fazla tükenme tehlikesi altında bulunan türlerden biridir ve Çin ve Rusya arasındaki işbirliği bu türlerin korunması için hayati önem taşımaktadır.
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