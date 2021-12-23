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Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu çayla ödemeyi planlıyor - Son Dakika
BBC

Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu çayla ödemeyi planlıyor

23.12.2021 07:57
Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu çayla ödemeyi planlıyor

Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu kapatmak için her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi planlıyor.

Sri Lanka hükümeti, geçmişte İran'dan ithal ettiği petrolün borcunu çayla ödemeyi planladığını açıkladı.

Sri Lanka Parlamentosu üyesi Ramesh Pathirana, ülkenin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermek istediğini belirtti.

Sri Lanka, son dönemlerde çok ciddi bir borç ve döviz krizi yaşıyor. Koronavirüs yüzünden ülkeye gelen turist sayısındaki azalma da durumu kötüleştiriyor.

Ülkenin çay kurulu, çayın ilk defa dış borç kapatmak için kullanıldığını söyledi.

Pathirana, çayın insani gerekçelerle bir gıda maddesi olarak tanımlandığı için ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler (BM) veya ABD yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini söyledi ve devam etti:

"4 aydır biriken borcumuzu geri ödemek için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermek istiyoruz."

Sri Lanka hükümeti, ülkenin bu dönemde dövize ihtiyacı olduğunu, ödemenin çayla yapılmasının ekonomik olarak büyük bir yardım sağlayacağını söyledi.

Ancak ülkedeki çay ekicileri dernekleri bu teklifin sadece geçici bir çözüm olduğu ve Sri Lanka rupisi ile ödeme alan ihracatçılar için herhangi bir fayda sağlamayacağını söylüyor.

Sri Lanka'nın önümüzdeki yıldan itibaren toplam 4,5 milyar dolara varan borçlarını ödemesi gerekmesi, ancak merkez bankasına göre ülkenin yabancı rezervlerinin Kasım ayında 1,6 milyar dolara düşmesi de endişe uyandırıyor.

Sri Lanka Merkez Bankası Müdürü Ajith Nivard Cabraal, ülkenin 2022'de bütün borçlarını "rahatça" ödeyeceğini söyledi.

Yılda neredeyse 340 milyon kilogram çay üreten Sri Lanka, 2020'de 265,5 milyon kilogram çay ihraç ederek ülkeye 1,24 milyar dolar getiri sağladı.

Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu çayla ödemeyi planlıyor

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Son Dakika Dünya Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu çayla ödemeyi planlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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