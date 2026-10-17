Starlink\'in saatte 160 km İHA hız sınırı Ukrayna\'da savunma kapasitesini kısıtladı

Modern savaş alanında en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri yüksek hızlı internet bağlantısı. Elon Musk sahibi olduğu SpaceX şirketinin Starlink uyduları ise bu ihtiyacı karşılıyor. Ukrayna için bu, savaş alanındaki iletişim ve insansız hava aracı kullanımının etkinliği için hayati önemde. Starlink sayesinde Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) geleneksel radyo ağlarına kıyasla daha uzun mesafelerde operatörlerle bağlantıda kalabiliyor ve sinyal bozmaya karşı daha az savunmasız oluyor.Ancak 13 Ekim Salı gecesi Starlink aniden ve beklenmedik bir şekilde, İHA'ların internete bağlı halde uçabileceği hızı sınırladı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye göre bu durum bazı savaş "görevlerini" aksattı ve Kiev'in Rus saldırılarından kendisini koruma kapasitesini kısıtladı. Saatte 160 km hız sınırlaması, bu hızı aşan herhangi bir İHA'nın bağlantısının kopması ve fiilen işe yaramaz hale gelmesi anlamına geliyordu. ABD'nin eski NATO Büyükelçisi Kurt Volker, BBC Radio 4 Today programına yaptığı değerlendirmede, "Starlink Ukrayna'ya, insanları korumak için, gelecek saldırıları görme olanağı sağlıyor. Bunu keserseniz, daha fazla insan ölecektir. ve bu şekilde yavaşlatılması da son derece acımasız ve duyarsız bir karar" dedi.14 Ekim akşam saatlerinde bağlantı yeniden sağlandı.Bu hamle, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik işgali başlatmasından bu yana şiddetlenen çatışmada Starlink'in nasıl bir etki yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.

Starlink ve Starshield nedir?Starlink, özellikle uzak bölgelerde ve savaş alanlarında bağlantı sağlamak için alçak Dünya yörüngesindeki uyduları kullanan bir internet ağı. Şu anda 10 binden fazla aktif uyduyla çalışan Starlink, dünyanın en büyük uydu takımı. Elon Musk'ın SpaceX şirketi için de en büyük gelir kaynağı. Starlink sivil kullanım için tasarlandı. Starshield ise Pentagon tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış askeri düzeyde bir hizmet. Starshield, Starlink ağını kullanıyor ancak hassas bilgilerin daha güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan gelişmiş şifreleme sistemleri gibi daha yüksek güvenlik özelliklerine sahip. ABD hükümeti, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında Starlink ve Starshield'ı kullanmasına izin verdi. Musk, Şubat ayında Moskova'nın bu hizmete erişimini kesti ve bu da Kiev'e çatışmada bir avantaj sağladı.Starlink savaş alanında nasıl çalışır?Basitçe anlatmak gerekirse, Starlink, binlerce uydusunu kullanarak dünyanın neredeyse her köşesine yüksek hızlı internet bağlantısı sağlıyor ve kullanıcıların kolayca satın alıp kendileri kurabileceği terminaller aracılığıyla internete erişimi kolaylaştırıyor. Musk kullanım kılavuzunun iki maddeden oluştuğunu söylüyor: "Gökyüzüne doğrult ve bağlan."Bu da onları savaş alanında kullanım için ideal hale getiriyor.Ukrayna'nın İHA keşif birimlerinden birinde görev yapan asker Neo, Today programına yaptığı değerlendirmede savaş alanında kullanımı şöyle anlattı: "Bu, temelde oldukça hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz bir bağlantı. Özel bir ekipmana ihtiyacınız yok, hazırlık yapmanıza gerek yok, sadece sahaya gidiyorsunuz ve genellikle çalışıyor.""Bu, işimizi kolaylaştırıyor çünkü keşif operasyonlarımızı tercüme edebiliyor veya canlı yayımlayabiliyoruz" diye ekledi.Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden (ISW) George Barros, bu ağın "Ukrayna'daki askeri iletişimin omurgası" haline geldiğini ve Kiev'in deniz, kara ve hava kuvvetlerinin tamamında kullanıldığını söyledi.Ukrayna'da, ihtiyaç duyulan iletişim türüne bağlı olarak hem Starlink (sivil hizmet) hem de Starshield (askeri hizmet) kullanılıyor.BBC'ye yaptığı değerlendirmede bağlantının İHA gibi silahların etkin kullanımı için oldukça önemli olduğunu söyleyen Barros, ağ bağlantısı ile operatörlerin hedeflerini gerçek zamanlı görebildiklerini bunun da sensörden nişancıya kadar geçen süreyi en aza indirilebildiğini belirtti. Rusya'nın Starlink'i kullanma yetkisi olmadığı için, Ukrayna Rusya'nın içlerindeki petrol rafinelerini hedef alarak uzun menzilli füzeler gönderdiğinde bu ağ çalışmıyor.Barros, Ukrayna'nın öz savunması söz konusu olduğunda, özellikle jet motorlu İHA'ları olmak üzere, Rusya'dan gelen saldırılara karşı kendi hava sahasını korumak için Starlink ağına güvendiğini de sözlerine ekledi. Şahidler saatte 319 km'nin üzerinde hızlarda uçuyor, bu da Starlink kısıtlamasının Ukraynalıların onları yakalama çabalarını neredeyse imkansız hale getirmesi anlamına geliyor.Neo, Starlink ağına yönelik kasıtlı her türlü kısıtlamayı "bir ihanet" olarak tanımlıyor. Starlink ağının yerini alabilecek hazır bir alternatif olmadığı için, hız kısıtlamaları veya bağlantı kaybı Ukrayna savunması için büyük sonuçlar doğuruyor ve son kısıtlamalar Kiev'in bu ağa ne kadar bağımlı olduğunu yeniden gösterdi.

Starlink dünyanın neredeyse her yerinde erişim sağlayabilse de bu her yerden ona erişilebileceği anlamına gelmiyor. Ülkelerin öncelikle onu kullanabilmek için lisans almaları gerekiyor. Rusya yetki verilmeyen ülkelerden biri. Ancak Kiev daha önce Moskova'nın hala bu terminalleri ele geçirdiğini ve Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarda kullandığını iddia etmişti. Starlink 2024'te yaptığı açıklamada, "SpaceX, Starlink terminalinin yetkili veya yetkisiz bir tarafça kullanıldığı bilgisine ulaşırsa, iddiayı araştırır ve doğrulanması halinde terminali devre dışı bırakmak için gerekli önlemleri alır" dedi.Ancak yalnızca Ukrayna'da on binlerce terminal bulunduğu göz önüne alınırsa, hangi terminallerin yetkili, hangilerinin yetkisiz olduğunu belirlemek neredeyse imkansız bir görev gibi görünüyor.Starlink neden İHA hızlarını kısıtladı?Cevap hala net değil. Zelenskiy, 14 Ekim Çarşamba günü Londra'ya yaptığı ziyarette bunun sadece bir hata olmasını umduğunu söyledi; ancak daha sonra Financial Times'a verdiği bir röportajda, "Bu teknik bir sorun değildi, irade meselesiydi" dedi.Musk, Starshield'ın ABD hükümeti tarafından yönetildiğini ve Pentagon'un sorumlu olabileceğini söyledi.X'te bir açıklama yapan Musk, "Starshield sistemleri ABD hükümetine aittir ve onun tarafından kontrol edilmektedir. Hız veya kullanım üzerindeki herhangi bir sınırlama ABD ordusu ve nihayetinde ABD Başkanı tarafından belirlenir" dedi.Musk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Starlink, SpaceX'e ait ve onun tarafından kontrol edilen ticari bir hizmettir. Starlink'in kullanımı sivil veya savunma faaliyetleriyle sınırlıdır ve ticari bir şirket için uygunsuz olacağından, saldırı amaçlı askeri eylemler için kullanılamaz."BBC, konuyla ilgili yorum almak için Beyaz Saray ve Pentagon ile iletişime geçti.

13 Ekim gecesi getirilen kısıtlamalar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ölümcül saldırılarıyla aynı zamana denk geldi.Bu saldırılarda 600 bin kişi elektriksiz kaldı ve Ukrayna ordusunun kullandığı iletişim ve enerji tesisleri hedef alındı. Bölge sakinleri, saldırıdan önce insansız hava araçlarının geldiğine dair hiçbir uyarı almadıklarını söyledi.Zelenskiy'nin danışmanı Serhiy Beskrestnov 14 Ekim Çarşamba sabahı Telegram'da yaptığı açıklamada, "Bu eylemin tesadüf olamayacağı ve mevcut siyasi durumla ilgili olduğu açıktır" dedi.ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkiler son zamanlarda, özellikle ABD'nin Rusya ile Amerikan pazarına yakıt ithal etme konusunda anlaşma yapmasından bu yana kötüleşti.Zelenskiy bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir hediye olarak nitelendirdi ve buna karşılık Donald Trump, "" dedi.11 Ekim Pazar günü Trump enerji altyapısı konusunda ateşkes ilan etti, ancak üç gün sonra Ukrayna, Rusya'yı ateşkesi görmezden gelmekle ve ABD'yi de hayati desteğini çekmekle suçlayarak saldırılara yeniden başlayacağını açıkladı.Kremlin ise hiçbir zaman ateşkesi kabul etmediğini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarına devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'yı kritik istihbaratı geri çekmekle tehdit ettiğini iddia etti. Trump bunu reddetti, ancak geçen hafta gazetecilere Zelenskiy'nin saldırıları "kesinlikle durdurması" gerektiğini söyledi. Londra'dayken Zelenskiy, ABD tarafından ihanete uğradığını hissettiğini belirtti. Trump'ın Rusya ile yaptığı anlaşma, önümüzdeki ay yapılacak ara seçimler öncesinde ABD'de yakıt fiyatlarını düşürmeye yönelik yönetiminin son girişimi olarak nitelendiriliyor. Bu girişim, fiyatların hızla yükselmesine ve Amerikan kamuoyundaki itibarının zedelenmesine neden olan İran Savaşı'nın siyasi sonuçlarıyla boğuştuğu aylardan sonra geldi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .