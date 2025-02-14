Steinmeier'den ABD'ye Sert Eleştiriler

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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'daki genel seçimlerden kısa bir süre önce gerçekleşirken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, açılış konuşmasında ABD hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Steinmeier, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetiminin dünya düzenine zarar verdiğini belirterek, "Yeni Amerikan yönetimi bizden farklı bir dünya görüşüne sahip. Yerleşik kurallara, gelişmiş ortaklıklara ve güvene saygı göstermeyen bir anlayışa sahipler" dedi. Ayrıca, "Kuralsızlık, dünyanın yeniden şekillenmesi için bir model haline gelmemelidir" uyarısında bulundu.

"ABD'nin yeni politikalarını kabul etmek zorundayız"

Steinmeier, Washington'daki politika değişikliklerini diğer ülkelerin değiştiremeyeceğini kabul etmek gerektiğini ifade etti. "Bunu kabul etmeli ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak şuna inanıyorum ki, bu dünya görüşünün tek baskın paradigma haline gelmesi uluslararası toplumun çıkarına değildir" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığında yapacağı değişikliklerin NATO'daki Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde olması gerektiğini vurguladı. NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmasının gerekliliğini vurgulayan Steinmeier, "Ordumuzu güçlendirmeliyiz. Ancak bu, savaşmak için değil, savaşı önlemek için yapılmalıdır" dedi.

"Denge sağlanmalı"

Steinmeier, NATO içinde ABD ile Avrupa arasında daha dengeli bir yük paylaşımı gerektiğini belirtti. Almanya'nın savunma harcamalarını NATO'nun belirlediği %2'lik hedefin ötesine taşıması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "2014'te Galler'de belirlenen hedef, farklı bir dönemin ve farklı bir tehdit algısının sonucuydu. Günümüzde daha fazlası gerekiyor" diye konuştu.

ABD yönetimine doğrudan seslenen Steinmeier, "Hedeflerimiz ortak, o zaman bu yolu birlikte koordine edelim. Ne NATO'nun zayıflaması ne de uzun vadede sorgulanması kimsenin çıkarına değil" dedi.

"Almanya güvenilir bir ortak olmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABD'de büyük şirketlerin sahip olduğu güç konusunda da endişelerini dile getirdi. "Teknolojik, finansal ve politik gücün eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bir avuç girişimcinin elinde toplandığını görüyoruz. Demokrat olarak, küçük bir iş dünyası elitinin liberal demokrasilerin temel kurallarını yeniden belirleme yetkisine sahip olmasından büyük endişe duyuyorum" dedi.

Yaklaşan Almanya seçimlerine rağmen, uluslararası ortaklara güvence veren Steinmeier, "Almanya güvenilir bir ortak olmaya devam edecek. Bize güvenebilirsiniz" mesajını verdi. 9 gün sonra gerçekleşecek seçimlerin istikrarlı bir ülke için alışılmadık bir durum olduğunu kabul eden Steinmeier, "Ancak endişelenecek bir şey yok" dedi.

"Almanya'nın kalbi Avrupa için atıyor"

Steinmeier, Almanya'nın dış ve güvenlik politikalarının Avrupa ve transatlantik ilişkiler çerçevesinde kalacağını vurguladı. "Ortak çıkarlarımızı gözeterek, uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirerek ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Almanya'nın Avrupa'nın merkezinde kalacağını belirten Steinmeier, "Yeni Alman hükümeti nasıl şekillenirse şekillensin, Avrupa birliğiyle uyumlu hareket etmek zorundadır. Avrupa politikası, sürekli olarak yeni fikirlerin ve ortak noktaların bulunmasını gerektirir. Bu süreç zorlayıcı olabilir, ancak şunu bilin ki Almanya'nın kalbi gelecekte de Avrupa için atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.