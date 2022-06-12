Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız - Son Dakika
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Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız

12.06.2022 17:37
Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız

Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Terör örgütü PKK ile ilgili Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ziyareti kapsamında, Kultaranta Görüşmeleri öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının tarihi olduğunu belirterek, "Uzun zamandır en yakın ortaklarımız oldunuz. Yetenekli ordulara sahip güçlü demokrasileriniz var ve NATO üyeliğiniz ortak güvenliğimizi artıracak. Güçlerimiz uzun yıllar birlikte eğitim ve tatbikat yaptı. Fin askerleri Batı Balkanlar'dan Irak'a kadar NATO misyon ve operasyonlarına katkıda bulunuyor. Güvenliğimiz için bu kritik zamanda bilgi paylaşımımızı daha da geliştirdik" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin, ittifakın İskandinav bölgesini daha da güçlendireceğini ve müttefiklerin, bu iki ülkenin NATO yolunda atacağı sonraki adımları değerlendirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Terör örgütü PKK ile ilgili Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız. Bu yüzden önümüzdeki yolda sizinle Sauli ve meslektaşlarınızla, İsveç'le ve müttefik Türkiye ile yakın temas halindeyim. Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek ve ittifakımıza katılımınızda ilerlemek için personelim ayrıca her üç ülkeden yetkililerle yakın diyalog içinde" şeklinde konuştu.

NATO ve Finlandiya'nın ortak değerleri ve ortak çıkarları paylaştığını, Finlandiya ve İsveç'in güvenliğinin NATO için önemli olduğunu belirten Stoltenberg, "Birçok müttefik, güvenliğinize olan bağlılıklarını zaten açıkça ortaya koydu. NATO teyakkuzda kalmaya devam ediyor. ve bu bölgedeki varlığımızı artırdık. Biz konuşurken, BALTOPS egzersizimiz, 14 NATO müttefikinden, Finlandiya ve İsveç'ten 7 binden fazla kuvvetle yan yana eğitim yaparak devam ediyor. Finlandiya ve İsveç kuvvetleri, NATO'nun Baltık bölgesi ve Polonya genelindeki Entegre Hava ve Füze Savunma tatbikatına da katılıyor. Bunlar, NATO'nun stratejik öneme sahip bu bölgeye bağlılığının güçlü göstergeleridir" dedi.

Öte yandan Niinisto Stoltenberg ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Kultaranta Görüşmeleri öncesinde iyi bir görüşme yaptık. Ukrayna'daki savaştan ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden bahsettik" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi sitesinde yer alan bilgilere göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun ev sahipliğinde düzenlenen Kultaranta Görüşmeleri, 12-13 Haziran tarihlerinde 'Sorumlu, güçlü ve istikrarlı İskandinav Bölgesi' başlığıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl Kultaranta konukları arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yer alıyor.

Finlandiya ziyaretinin ardından Stoltenberg'in yarın İsveç'te Başbakan Magdalena Andersson ile görüşmesi bekleniyor.


Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız
Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız
Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız
YORUMLAR
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NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye mesajı: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye mesajı: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini ciddiye alıyoruz NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini ciddiye alıyoruz
Kaynak: DHA

Jens Stoltenberg, Finlandiya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız - Son Dakika
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