Geçtiğimiz Salı akşamı meydana gelen olaydaMaria Antonietta Cutillo isimli genç kız arkadaşıyla telefon görüşmesi yaparken banyoya girdi.
Genç kız küvetteyken telefonunu şarja taktı. Telefonun küvete düşmesi sonucu talihsiz kız akıma kapılarak hayatını kaybetti. Maria Antonietta Cutillo'nun ailesinin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi.
Ailesinin bölgede iyi tanındığıMaria Antonietta Cutillo'nun trajik ölümü kasaba halkını yasa boğdu.
Son Dakika › Dünya › Su dolu küvete şarjı takılı telefonla giren 16 yaşındaki kız, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika