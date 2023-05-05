Su dolu küvete şarjı takılı telefonla giren 16 yaşındaki kız, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Su dolu küvete şarjı takılı telefonla giren 16 yaşındaki kız, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

05.05.2023 11:34
Su dolu küvete şarjı takılı telefonla giren 16 yaşındaki kız, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

İtalya'nın güneyindeki Montefalcione kentinde yaşayan Maria Antonietta Cutillo isimli 16 yaşındaki genç kız, banyonun küvetinde telefonunu şarja taktıktan sonra elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz Salı akşamı meydana gelen olaydaMaria Antonietta Cutillo isimli genç kız arkadaşıyla telefon görüşmesi yaparken banyoya girdi.

AİLESİ EVDE YOKTU

Genç kız küvetteyken telefonunu şarja taktı. Telefonun küvete düşmesi sonucu talihsiz kız akıma kapılarak hayatını kaybetti. Maria Antonietta Cutillo'nun ailesinin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi.

Şarja takılı telefonla su dolu küvete giren 16 yaşındaki genç kız, akıma kapılarak hayatını kaybetti

KASABA HALKINI YASA BOĞDU

Ailesinin bölgede iyi tanındığıMaria Antonietta Cutillo'nun trajik ölümü kasaba halkını yasa boğdu.

YORUMLAR
500

Cep Telefonu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Su dolu küvete şarjı takılı telefonla giren 16 yaşındaki kız, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Ahmet Nur Çebi'den canlı yayında Galatasaray'a çok sert sözler: Bana saldırttılar
13:41 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yüklenen Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap: İşte hendek, işte deve
13:40 TFF'nin başına Göksel Gümüşdağ, teknik direktörlüğüne ise Abdullah Avcı gelecek iddiası!
13:39 Togg'a seramik kaplama yapmaya koyulan ustadan fena pot!
13:36 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a Barış Manço'lu yanıt: İşte hendek, işte deve
13:35 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Aşener'in, "Öcalan" iddiası sonrası Bakan Bekir Bozdağ rest çekti: O belgeleri yayınlamazsa ben servis edeceğim
13:33 Türk futbolunun gündemine oturan Abdullah Avcı dedikodusu için olay iddia: Arkasında Göksel Gümüşdağ var
13:28 Beşiktaş Başkanı Çebi, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantepspor'un deplasman puanlarının iadesini ısrarla istiyor: Deplasman sayılarımızı eşitleyelim
13:23 Selin Ciğerci, 15 saniyelik Instagram hikayesinin kazancını açıkladı: 150 bin aldığım da oluyor 500 bin TL de
13:15 Ligin tescilini kabul etmeyen Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a çarpıcı teklif: Deplasman sayılarımızı eşitleyelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2023 13:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Su dolu küvete şarjı takılı telefonla giren 16 yaşındaki kız, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement