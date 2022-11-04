67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları şaşırttı - Son Dakika
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67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları şaşırttı

04.11.2022 12:05

Şu sıralar 70 yaşında olan Tian Xinju adlı kadın, 67 yaşında hamilelik haberi almasının ardından 2 çocuğunun kendisine küstüğünü ve bebeği doğurmaması için her şeyi yaptıklarını ifade ederek hatta çocuklarının bebek için ölüm tehdidi savuracak kadar ileri gittiğini anlattı.

İleriki yaşlarda kadınların hamile kalması son derece zorlaşıyor. Fakat bazı örnekler kadınların ileriki yaşlarda da hamile kalabileceğini gösteriyor. Buna benzer bir örnek de Doğu Çin'de yaşandı.

67 YAŞINDA HAMİLE KALDI

Tian Xinju adlı kadın 67 yaşında olduğu sırada kendisinden 4 yaş büyük Huang Weiping adlı adamla evlendi. Çiftin evlilikleri bir süre sonra sürpriz şekilde bir çocukla taçlandı. Ancak bebek aileye ilk başta beklenildiği kadar uğurlu gelmedi. Çünkü bebek haberini alan Tian Xinju'nun 2 yetişkin çocuğu adeta deliye dönerek annelerinin bebeği doğurmamasını talep etti.

67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları ağızları açık bıraktı

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER

2 adam, kadına hamilelik sürecinde de rahat vermedi. Annelerinin bebeği aldırmasını isteyen çocukları, bebeği doğurmasını durumunda ise öldüreceklerini söylediler. Anneleri ise tüm tehditlere rağmen çocuğu doğurma kararı aldı.

67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları ağızları açık bıraktı

KIZLARI ŞİMDİ 3 YAŞINDA

Tüm gerginliklere rağmen bebek, 5 Ekim 2019'da Doğu Çin'deki Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nde sezaryen yoluyla dünyaya geldi. Sağlıklı olması aileyi sevince boğan küçük kız, mutlu şekilde büyümeye devam ediyor.

67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları ağızları açık bıraktı
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları şaşırttı - Son Dakika


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