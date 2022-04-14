Suriye'de Baas yöneticilerinden Ferid el-Emarin'i arabasını durdurup öldürdüler - Son Dakika
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Suriye'de Baas yöneticilerinden Ferid el-Emarin'i arabasını durdurup öldürdüler

14.04.2022 08:36
Suriye'de Baas yöneticilerinden Ferid el-Emarin'i arabasını durdurup öldürdüler

Baas Partisi'nin Dera kırsalındaki Neva yerleşimi başkanı Ferid el-Emarin, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Dera kentinde, Esad'in lideri olduğu Baas Partisi'nin yerel bir yöneticisi silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hayatını kaybeden kişinin, Baas Partisi'nin Neva şehri başkanı Ferid el-Emarin olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETLERLE GELMİŞLER

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, bir motosiklet üzerinde giden iki silahlı şahıs, Dera vilayetinde bulunan Baas Partisi Neva il binası önünde Ferid Muhammed el Emarin'in arabasını durdurarak onu doğrudan hedef aldı. Silahlı saldırganlar daha sonra Emarin'in arabasını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR

Dera Vilayeti Sağlık Müdürü Eşref Barmu, saldırı sonrası Neva Ulusal Hastanesi'ne getirilen Emarin'in vücudundan çok sayıda kurşunun çıktığını belirtti. Emarin'in hastaneye getirildiğinde ölmüş olduğu ifade edildi.

Emarin, Neva ili başkanı Selvan el-Cundi'nin Şubat 2020'de öldürülmesinin ardından göreve gelmişti.

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Son Dakika Dünya Suriye'de Baas yöneticilerinden Ferid el-Emarin'i arabasını durdurup öldürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de Baas yöneticilerinden Ferid el-Emarin'i arabasını durdurup öldürdüler - Son Dakika
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