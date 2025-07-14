Suriye\'de Çatışma: 30 Ölü, 100 Yaralı

SURİYE İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Suveyda bölgesinde, Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Suveyda ilinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yayınladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Suveyda'nın Makous Mahallesi'nde Bedevi ve Dürzi silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bu olayların bölgedeki resmi kurumların eksikliği ve güvenlik zafiyeti ortamında gerçekleştiği vurgulanarak, toplumda güvenlik kaygılarının arttığı ve sivillerin barış çağrılarına rağmen şiddetin devam ettiği belirtildi.

Çatışmaların halkın güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ve toplumsal huzura ciddi zarar verdiği ifade edilen açıklamada, durumu kontrol altına almak için İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde bölgeye müdahale ettiği aktarıldı. Bakanlık, çatışmalara katılanların adli makamlara teslim edileceğini ve benzer olayların tekrarını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınacağını da kaydetti.