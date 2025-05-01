Suriye'de Mezhepsel Çatışmalar: 73 Ölü

(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Suriye'de Şam'a bağlı güçler ve Dürziler arasında yaşanan mezhepsel çatışmalarda en az 73 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İngiltere merkezli SOHR bugün paylaştığı verilere göre, son iki günde başkent Şam çevresi ile güneydeki Süveyda bölgesinde yoğunlaşan çatışmalarda can kaybı en az 73 oldu.

Şam'a bağlı güçler ve Dürziler arasında yaşanan çatışmaların ardından Suriye'deki Dürzi toplumunun ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, yaşananları Dürzi topluluğuna karşı yürütülen bir "soykırım kampanyası" olarak niteledi ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

SOHR'a göre, Şam'ın Ceremana ve Sahneya banliyölerinde ölenler arasında 30 güvenlik gücü mensubu, Dürzi topluluğuna ait silahlı güçlerden 15 kişi ve 1 sivil bulunuyor. Güneydeki Süveyda vilayetinde ise 27 silahlı Dürzi yaşamını yitirdi.

Çatışmaların fitili, Dürzi bir kişiye ait olduğu iddia edilen ve Hz. Muhammed'e hakaret içerdiği öne sürülen ses kaydının sosyal medyada yayılmasıyla ateşlendi. Ancak Dürzi liderler ses kaydının sahte olduğunu söylüyor.

Suriye makamları dün güvenliği sağlamak üzere Sahneya'ya birliklerini konuşlandırdıklarını ve bölgede asayişin sağlandığını duyurdu.

Ancak Şeyh Hicri, artık "kendini hükümet olarak tanıtan bir yapıya" güvenmediklerini söyledi ve "Bir hükümet halkını aşırılıkçı milisleri aracılığıyla öldürmez, sonra da katliamdan sonra bu kişilerin düzeni bozan unsurlar olduğunu ileri sürmez. Bir hükümet halkını korumalıdır" dedi.

İsrail: 3 Suriyeli Dürzi sivil, tedavi için İsrail'e nakledildi

İsrail, dün sabah saatlerinde de Şam yakınlarında Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdüğü silahlı bir grubu bombaladığını duyurmuştu.

İsrailli yetkililer Dürzi topluluğu koruma amacıyla Suriye'ye saldırıları düzenlediklerini ifade eden açıklalamarda bulundu. SOHR, İsrail'e ait 5 savaş uçağının, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdiğini belirtti.

Öte yandan İsrail ordusu da sosyal medya hesabından, "Kısa bir süre önce, üç Suriyeli Dürzi sivil, tıbbi tedavi için İsrail'e tahliye edildi. Yaralılar, Suriye topraklarında yaralandıktan sonra Safed'deki Ziv Tıp Merkezine nakledildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye bölgesindeki gelişmeleri yakından izlemekte olup, çeşitli senaryolara ve savunma gereksinimlerine karşı hazırlıklı şekilde konuşlanmış durumdadır" açıklamasını yaptı.