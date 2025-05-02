Suriye\'den İsrail Saldırısına Kınama

SURİYE Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in başkent Şam'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınına düzenlediği saldırıyı kınadı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarına saldırı düzenlendiği bildirildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur saldırı, Suriye halkının ulusal güvenliğini ve birliğini hedef alan, ülkeyi istikrarsızlaştırma ve güvenlik krizini derinleştirme yönündeki pervasız çabaların bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanlığı, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal eden bu saldırgan saldırılara karşı Suriye'nin yanında yer alma çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı ayrıca Arap ülkelerini, Suriye'ye yönelik bu saldırılara karşı tavırlarını birleştirmeye ve Arap halklarının İsrail'in saldırgan uygulamalarına karşı koyma haklarının korunmasını güvence altına almaya çağırıyor" denildi.