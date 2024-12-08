Suriyeliler Şam'ın Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika
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Suriyeliler Şam'ın Kurtuluşunu Kutladı

Suriyeliler Şam\'ın Kurtuluşunu Kutladı

Suriye'deki muhalif grupların Şam'a girmesiyle Türkiye'deki Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda coşkuyla kutlama yaptı. Geri dönen Suriyeliler, 'Artık özgürüz' diyerek memleketlerine dönüş çağrısında bulundu.

08.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:39
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SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama yaptı. Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

Suriye'deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam'a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay'a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye'nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" dedi.

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz" diye konuştu.

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye'den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi.

Kaynak: DHA

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