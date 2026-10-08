Suudi Arabistan\'da havalimanlarına Husilerin saldırısında 3 kişi öldü, 36 yaralandı

YEMEN'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha ve Riyad kentlerindeki havalimanlarına düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Husiler tarafından ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ayrı saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Her iki tesiste de hasar meydana geldiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini; Abha Havalimanı ile Asir bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ise balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu. Husiler ayrıca Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile yakınındaki Badr Kampı'na da füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.