Suudi Arabistan'da havalimanlarına Husilerin saldırısında 3 kişi öldü, 36 yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'da havalimanlarına Husilerin saldırısında 3 kişi öldü, 36 yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan\'da havalimanlarına Husilerin saldırısında 3 kişi öldü, 36 yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha ve Riyad kentlerindeki havalimanlarına füze ve İHA'larla saldırı düzenledi; saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Suudi Sivil Havacılık Genel Otoritesi iki tesiste hasar oluştuğunu, yaralıların hastanelerde tedavi edildiğini bildirdi.

YEMEN'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha ve Riyad kentlerindeki havalimanlarına düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Husiler tarafından ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ayrı saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Her iki tesiste de hasar meydana geldiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini; Abha Havalimanı ile Asir bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ise balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu. Husiler ayrıca Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile yakınındaki Badr Kampı'na da füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Kaynak: DHA
İhlas Haber AjansıSuudi ArabistanHavacılıkPolitikaRiyadDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:23:51. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da havalimanlarına Husilerin saldırısında 3 kişi öldü, 36 yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei