Süveyş Kanalı'nda Tankerle Çarpışan Römorkör Batıyor: 1 Ölü, 6 Kurtarıldı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak batan römorkörün 7 kişilik mürettebatından birinin öldüğü, 6'sının kurtarıldığı belirtildi.

TANKER İLE ÇARPIŞARAK BATTI

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, dün yaptığı yazılı açıklamada, kanal idaresine ait bir römorkörün, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tanker ile El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde çarpışarak battığını belirtti.

TANKER LİMANDA BEKLETİLİYOR

Kanal İdaresi Başkanı Rabi ayrıca 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktardı.