Üye Girişi
Sydney'de 1963'ten bu yana ilk kez bir yüzücü köpek balığı saldırısında öldü - Son Dakika
BBC

Sydney'de 1963'ten bu yana ilk kez bir yüzücü köpek balığı saldırısında öldü

16.02.2022 19:29
Sydney'de 1963'ten bu yana ilk kez bir yüzücü köpek balığı saldırısında öldü

Avustralyalı yetkililer köpek balığı saldırısında feci yaralar alan bir yüzücünün öldüğünü bildirdi.

Avustralya'da insanların gözleri önünde köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi öldü.

Sydney'de 1963'ten bu yana ilk kez can kaybıyla sonuçlanan bir köpek balığı saldırısı meydana geldi.

Saldırıda "feci halde" yaralandığı söylenen yüzücünün parçalanmış bedeni bugün öğleden sonra Malabar yakınlarındaki Little Bay plajında bulundu.

Yetkililer derhal ambulans çağırdı, ancak yüzücü kurtarılamadı.

New South Wales eyaletindeki olayda ölen yüzücünün adı açıklanmadı, ancak civardaki plajlar kapatıldı.

Olayla ilgili soruştırma da sürüyor.

Sky News Australia'nın haberine göre, yerel saatle bugün öğleden sonra 16:30 sıralarındaki köpek balığı saldırısı sırasında plajda yüzen ve yakınlardaki kayalıklarda balık avlayan pek çok kişi vardı.

Görgü tanıklarından biri Nine News kanalına "Birisi yüzerken köpek balığı geldi dik bir şekilde saldırdı. Bir çığlık duyup döndük, suya sanki bir otomobil inmiş gibiydi" dedi.

O sırada kayalarda balık tutan bir başka görgü tanığı da ABC News'da "Yüzücü önce çığlık attı, sonra sulara gömüldü, sularda çok çırpıntı oldu" ifadesini kullandı.

Sydney'de en son 1963 yılında Sugorloaf Körfezi'ndeki bir köpek balığı saldırısında biri ölmüştü.

Avustralya'da geçen yıl da, ikisi yine New South Wales eyaletinde olmak üzere ölümle sonuçlanan üç köpek balığı saldırısı olduğu bildiriliyor.

YORUMLAR
500

Avustralya, Sydney, Köpek, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sydney'de 1963'ten bu yana ilk kez bir yüzücü köpek balığı saldırısında öldü - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:13 4 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 20 yerinden bıçaklayarak katleden adam, sevgililer gününü bahane etmiş
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 19:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sydney'de 1963'ten bu yana ilk kez bir yüzücü köpek balığı saldırısında öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement